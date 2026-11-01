Саудитска Арабия удари петролен обект и медицински факултет в Йемен, твърдят хутите

Подкрепяните от Иран йеменски хути обвиниха Саудитска Арабия, че е нанесла въздушни удари срещу петролен обект и сградата на медицински факултет в провинция Ходейда, съобщи БТА. Според контролираната от бунтовниците телевизия „Ал Масира" при нападенията са ранени най-малко трима цивилни.

По информация на телевизията два въздушни удара са поразили съоръжение на Йеменската петролна компания в района на Баджил. Други две атаки са били насочени срещу Медицинския факултет на университета в Ходейда, където не се съобщава за пострадали.

Саудитска Арабия потвърди, че оглавяваната от нея военна коалиция е провела операция в Йемен. Говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал Малики заяви, че целта е била унищожаването на ресурси, използвани от хутите за производство и изстрелване на балистични ракети и дронове. Той обаче не посочи конкретните поразени обекти.

Според саудитските власти операцията е предприета в отговор на продължаващите нападения срещу цивилни граждани и инфраструктура в Йемен и Саудитска Арабия. Рияд предупреди хутите, че ще понесат последствията, ако не прекратят атаките си.

Междувременно „Ал Масира" съобщи за ракетни удари в районите Ад Дахир и Хайдан в северната провинция Саада. По данни на медията още един цивилен е ранен при саудитски обстрел в граничния район Шада.

Представител на хутите отправи нови заплахи срещу петролните съоръжения на саудитската компания „Арамко" и призова международните авиокомпании да избягват въздушното пространство на кралството, с изключение на районите над свещените за мюсюлманите градове Мека и Медина.

Напрежението между двете страни се засили през последните месеци. Хутите предприеха поредица от ракетни атаки и нападения с дронове срещу саудитски летища, военни бази и петролни съоръжения.

Саудитска Арабия оглавява коалиция, която се намеси във войната в Йемен през 2015 г. в подкрепа на международно признатото правителство. След относителното затишие, последвало примирието от 2022 г., бойните действия отново се активизираха през лятото на тази година.