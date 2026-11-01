Учени разгадаха мистерията на „планета призрак" на 16 светлинни години от Земята

Мистериозен сигнал, който от години кара астрономите да предполагат, че на 16 светлинни години от Земята съществува неизвестна планета, вероятно се дължи на активността на самите звезди. Това установи международен екип учени, ръководен от Мичиганския университет, съобщи БТА, позовавайки се на научното списание „Астрофизикъл джърнъл".

Изследването е посветено на двойната звездна система 70 Змиеносец, съставена от две звезди, които обикалят около общ център на масата. Предположения за съществуването на планети около тях има още от XIX век, но досега не са открити убедителни доказателства.

За да проверят произхода на загадъчните сигнали, астрономите съчетали архивни данни с нови наблюдения от телескопа „Магелан 2" в Чили. Между 2023 и 2025 г. те направили общо 833 измервания на радиалната скорост на двете звезди. Този метод позволява да се откриват малки промени в движението им, които могат да бъдат причинени от гравитацията на планета.

Анализът обаче показал, че колебанията се обясняват по-добре със звездната активност, включително процеси на повърхността на звездите, свързани с тяхното въртене. Учените не открили устойчив сигнал, доказващ наличието на планета.

Резултатите изключват съществуването на планети с масата на Юпитер около главната звезда на разстояние под пет астрономически единици. Една такава единица се равнява на средното разстояние между Земята и Слънцето, приблизително 150 милиона километра. За втората звезда ограниченията обхващат още по-близки орбити.

Въпреки това изследователите не изключват възможността в системата да има по-малки планети, включително скалисти светове. Около главната звезда са възможни стабилни орбити на разстояние до 2,5 астрономически единици, включително в зоната на обитаемост, където при подходящи условия може да съществува течна вода. Там все още могат да се крият неоткрити планети с маса, равна или по-малка от тази на Сатурн.