Карни провел добър разговор с Тръмп за бъдещето на търговските им отношения

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Канадският премиер Марк Карни съобщи, че е провел добър разговор с американския президент Доналд Тръмп за бъдещето на търговските отношения между двете държави, които от месеци са въвлечени в търговски конфликт, съобщи БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Карни посочи, че разговорът надгражда последните конструктивни обсъждания за постигане на взаимноизгодно търговско споразумение. По думите му бъдещата сделка трябва да създава работни места, да подобрява достъпността на стоките и услугите за семействата и да зачита езиците, културата и суверенитета на Канада.

Канадският премиер допълни, че екипите на двете държави ще продължат работата си през следващите седмици с цел постигане на споразумение. Засега обаче не са обявени конкретни договорености или срок за подписването му.

Отношенията между Вашингтон и Отава се обтегнаха през август, когато Канада прекрати търговските преговори заради условия, които правителството ѝ определи като неприемливи. Впоследствие САЩ наложиха 50-процентни мита върху канадски стоки за милиарди долари, а Отава отговори с ответни мерки срещу американския внос.

Сред основните спорни въпроси остават митата върху канадската стомана и автомобилите. Миналата седмица Ройтерс съобщи, че представители на двете държави обсъждат възможно споразумение за облекчаване на ограниченията в тези сектори.

Разговорът се провежда само два дни преди междинните избори в САЩ на 3 ноември. Търговският конфликт с Канада се превърна във важна тема в някои американски щати, включително Мичиган и Мейн, където митата засегнаха местния бизнес.

Въпреки продължаващите разногласия Карни и Тръмп дават сигнали за готовност да продължат диалога. Дали разговорите ще доведат до окончателно споразумение обаче засега остава неясно.