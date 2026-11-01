Иран съобщи за два взривени петролни танкера в Ормузкия проток

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Два петролни танкера са се взривили, след като са попаднали на морски мини при преминаване през Ормузкия проток. Това съобщиха военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, съобщи БТА.

Според иранските власти плавателните съдове са използвали маршрут, който Техеран определя като неразрешен. Информацията за експлозиите беше разпространена от иранските държавни медии.

Иран наложи ограничения върху преминаването на кораби през стратегическия проток и атакува плавателни съдове, за които твърди, че нарушават въведените правила. По този начин Техеран се стреми да установи контрол върху водния път и да засили натиска върху САЩ.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световните доставки на петрол. През последните дни иранските власти съобщиха и за други танкери, поразени от мини в района, което допълнително засили опасенията за безопасността на корабоплаването.

Засега не е уточнено кога точно са станали последните експлозии, нито дали има пострадали сред екипажите. Няма и независимо потвърждение на твърденията на иранските власти.