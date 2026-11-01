Черна гора настоява споровете с Хърватия да не спират приемането ѝ в ЕС

Споровете между Черна гора и Хърватия трябва да бъдат решени чрез диалог, без да се забавя присъединяването на Черна гора към Европейския съюз. Това заяви черногорският президент Яков Милатович след среща със словенската си колежка Наташа Пирц Мусар, съобщи БТА.

По време на разговорите двамата държавни глави обсъдиха европейската интеграция на Черна гора и предизвикателствата пред страната. Словения отново потвърди силната си подкрепа за амбицията на Подгорица да стане следващият член на ЕС.

Милатович благодари за подкрепата и подчерта значението на словенския опит в европейската интеграция. Той посочи, че страната му разчита на приятелските отношения със Словения и на нейната помощ за успешното приключване на преговорите за членство.

Двамата президенти обсъдиха и начините за преодоляване на двустранните разногласия, които могат да се превърнат в пречка пред европейското разширяване. Според Милатович проблемите между Черна гора и Хърватия трябва да бъдат разрешени в съответствие с международното право и принципите на добросъседските отношения.

Черногорският президент даде за пример Словения, която въпреки продължаващия си граничен спор с Хърватия не е използвала разногласията като основание да блокира присъединяването на Загреб към Шенгенското пространство.

Изявлението идва на фона на ново напрежение между Подгорица и Загреб. В средата на октомври Хърватия изпрати до останалите държави членки на Европейския съюз документ с осем условия, които Черна гора трябва да изпълни преди присъединяването си към общността.

Въпреки нерешените въпроси Черна гора продължава да се стреми към членство в ЕС, като разчита на подкрепата на Словения и останалите европейски партньори.