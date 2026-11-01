Американски сенатор получи инсулт, докато гледа хокейния мач на сина си

Американският сенатор демократ Крис Мърфи е приет в болница, след като получил инсулт, докато наблюдавал хокейния мач на сина си в събота. Това съобщи БТА, позовавайки се на информация от кабинета на 53-годишния сенатор от щата Кънектикът.

Мърфи почувствал изтръпване на ръката си по време на мача и бил откаран в местна болница. След преглед лекарите установили, че е получил инсулт. Впоследствие сенаторът бил преместен в болница „Джонс Хопкинс" в Балтимор за допълнително наблюдение.

Началникът на кабинета му Алисън Хъруит съобщи, че Мърфи е в съзнание, контактен е и реагира добре на лечението. По думите ѝ лекарите са окуражени от подобрението в състоянието му и очакват той да се възстанови напълно. Засега не се съобщава кога ще бъде изписан.

Крис Мърфи е сенатор от Демократическата партия от 2012 г., а преди това е бил член на Камарата на представителите. Той е сред активните защитници на по-строгия контрол върху огнестрелните оръжия в САЩ и участва в дебатите за имиграционната политика.

През последните седмици Мърфи активно подкрепяше кандидати на демократите преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември. Самият той не се кандидатира на тези избори, но беше планирал да участва в предизборни прояви в Ню Хемпшир в неделя.

След новината за хоспитализацията му политици от двете основни американски партии отправиха пожелания за бързо възстановяване.