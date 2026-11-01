Фон дер Лайен поздрави Йотова: С нетърпение очаквам да продължим съвместната ни работа

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. Направи го чрез публикация в социалната мрежа "Екс".
Ето какво написа тя:
Поздравления на Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.
От сигурността и отбраната до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост – с нетърпение очаквам да продължим съвместната ни работа.
За една силна България в една силна Европа.
Congratulations to @IlianaIotova on her victory in the presidential elections. From security and defence to our competitiveness and energy independence, I look forward to continuing our joint work. For a strong Bulgaria in a strong Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026