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Фон дер Лайен поздрави Йотова: С нетърпение очаквам да продължим съвместната ни работа

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Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Х/@vonderleyen (архив)

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. Направи го чрез публикация в социалната мрежа "Екс".

Ето какво написа тя: 

Поздравления на Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.

От сигурността и отбраната до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост – с нетърпение очаквам да продължим съвместната ни работа.

За една силна България в една силна Европа.

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Х/@vonderleyen (архив)

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