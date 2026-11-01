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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23849219 www.24chasa.bg

Самолет с 9 души на борда се разби в САЩ (Видео)

Богомила Костадинова
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Кадър от самолетната катастрофа КАДЪР: Екс/@Osinttechnical

Частен самолет се е разбил в жилищен квартал във Флорида. Загинали са 9 души, които са били на борда, съобщи Sky News. 

Самолетът от типа Learjet се е превърнал в огромна огнена топка при удара си в земята в жилищен квартал близо до Крестхейвън, Флорида около 12:50 ч. местно време. 

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дафи потвърди, че и деветте души на борда са загинали.

"Моля, присъединете се към мен в молитва за семействата и близките на тези, които загубихме", заяви той. 

Самолетът излетял от международното летище „Остин-Бергстром" в Тексас и се насочвал към летище „Норт Елутера" на Бахамите. 

Той е пропуснал къщите на косъм и е оставил голям кратер в пътната настилка.

Кадър от самолетната катастрофа КАДЪР: Екс/@Osinttechnical

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