Самолет с 9 души на борда се разби в САЩ (Видео)

Частен самолет се е разбил в жилищен квартал във Флорида. Загинали са 9 души, които са били на борда, съобщи Sky News.
Самолетът от типа Learjet се е превърнал в огромна огнена топка при удара си в земята в жилищен квартал близо до Крестхейвън, Флорида около 12:50 ч. местно време.
WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ— BNO News (@BNONews) November 1, 2026
Министърът на транспорта на САЩ Шон Дафи потвърди, че и деветте души на борда са загинали.
"Моля, присъединете се към мен в молитва за семействата и близките на тези, които загубихме", заяви той.
Самолетът излетял от международното летище „Остин-Бергстром" в Тексас и се насочвал към летище „Норт Елутера" на Бахамите.
WATCH: Learjet 60 business jet completely destroyed, leaving large crater, after crashing near West Palm Beach, Florida. It’s unknown how many people were on board. https://t.co/R6kJlVTvdC— BNO News (@BNONews) November 1, 2026
Той е пропуснал къщите на косъм и е оставил голям кратер в пътната настилка.