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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23849567 www.24chasa.bg

Хакнаха приложението, което предупреждава украинците за руски атаки

Мария Нишанджиева
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Украинци се крият от въздушна атака в Киев СНИМКА: Ройтерс

Приложението, което предупреждава украинците за заплахи от руски въздушни удари, е било хакнато. 

Това съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили, цитиран от Ройтерс. 

Приложението "Въздушна тревога" е станало жертва на "враждебна намеса", съобщи говорителят на украинските ВВС Юри Игнат. 

Това съобщение идва само няколко минути след края на хуманитарното примирие между Киев и Москва около окупирания от руските сили град Олешки, разположен в южната част на Украйна.

„В момента разпространяваната чрез това приложение информация относно нивата на заплаха не съответства на реалността", заяви Украинският център за борба с дезинформацията.

Приложението се използва в цяла Украйна и изпраща предупреждения в реално време за заплаха от руски въздушни удари по региони, окръзи или населени места. 

Украинците понякога разполагат само с няколко минути, за да реагират, например в случай на атака с балистична ракета.

Центърът за стратегически комуникации, който обединява правителствени органи и организации на гражданското общество, обвини Русия за кибератаката, пише БТА. 

Приложението за кратко време показваше, че Киевска област и други райони са обект на предупреждение за ядрена опасност. Но аномалията по-късно изчезна.

„Няма радиационна заплаха! Запазете спокойствие и следете актуалната информация в нашия канал!", призоваха украинските ВВС в Телеграм.

ТАСС пък съобщи, че приложението на руското министерство на извънредните ситуации е станало обект на голяма кибератака. Според министерството на потребителите е била изпратена фалшива информация за предполагаема заплаха за населението.

По-късно беше съобщено, че приложението се е върнало към работа в нормален режим.

Украинци се крият от въздушна атака в Киев СНИМКА: Ройтерс

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