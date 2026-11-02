ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокурорският син се отказал от адвоката си, спрях...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23849828 www.24chasa.bg

Румъния вдигна изтребители и хеликоптер заради атаки по пристанища на Дунав

Мария Нишанджиева
2784
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
F-16

Румъния вдигна изтребители F-16 и хеликоптер през нощта заради масирани атаки с дронове срещу пристанища по река Дунав в Украйна, съобщиха от министерството на националната отбрана на Румъния.

Не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство.

Съобщението за тревога, изпратено до жителите в северната част на източния румънски окръг Тулча в 4:11 ч. местно (и българско) време чрез системата Ро-Алърт, е отменено в 5:26 ч., пише БТА. 

Вдигнатите летателни средства на военновъздушните сили на Румъния са на бойна служба във въздушната полиция във Фетещ и Къмпия Турзий.

F-16

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)