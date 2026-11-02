Румъния вдигна изтребители и хеликоптер заради атаки по пристанища на Дунав

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Румъния вдигна изтребители F-16 и хеликоптер през нощта заради масирани атаки с дронове срещу пристанища по река Дунав в Украйна, съобщиха от министерството на националната отбрана на Румъния.

Не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство.

Съобщението за тревога, изпратено до жителите в северната част на източния румънски окръг Тулча в 4:11 ч. местно (и българско) време чрез системата Ро-Алърт, е отменено в 5:26 ч., пише БТА.

Вдигнатите летателни средства на военновъздушните сили на Румъния са на бойна служба във въздушната полиция във Фетещ и Къмпия Турзий.