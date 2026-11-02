НАТО: Тръмп може да засили атаките си срещу нас, ако загуби на междинните избори

Страните от НАТО се подготвят за най-лошия възможен сценарий на междинните избори в САЩ във вторник.

Европейските съюзници се опасяват, че загуба на републиканците би могла да подтикне президента Доналд Тръмп да засили драстично атаките си срещу Алианса, според петима дипломати от НАТО, на които е била гарантирана анонимност, за да могат да говорят свободно по този деликатен въпрос.

Те се притесняват, че ако Конгресът му наложи ограничения във вътрешната политика, Тръмп, в качеството си на главнокомандващ на въоръжените сили на САЩ, може да се опита да затвърди своето наследство в областта на външната политика, където има по-голяма свобода на действие. Това би могло да означава изтегляне на още хиляди войници от Европа, заявиха трима от дипломатите.

„Обикновено това, което се случва с президентите в края на мандата, е смесица от изливане на неудовлетвореност и авантюризъм във външната политика", заявява висш европейски служител в областта на отбраната. А нападките срещу НАТО „изглеждат като неизменна част от светогледа на Тръмп".

Помощник-прессекретарят на Белия дом Оливия Уелс заяви пред "Политико", че „президентът Тръмп е направил повече за НАТО от всеки друг", като посочи успехите му в постигането на споразумения със съюзниците за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., засилването на военното присъствие на САЩ в Гренландия и усилията за прекратяване на тоталната война на Русия в Украйна.

Въпреки това, според нея, той остава твърдо на мнение, че неговите съюзници от НАТО трябвало да подкрепят Съединените щати по повод войната в Иран.

„Президентът никога няма да се примири с контролирания упадък на Запада и ще продължи безкомпромисно да отстоява нашите интереси както у дома, така и в чужбина", посочи Уелс.

Очаква се демократите да спечелят Камарата на представителите и потенциално да обърнат баланса в Сената, докато личните рейтинги на Тръмп са спаднали до най-ниското си ниво досега.

Тези опасения подчертават нарастващото напрежение в трансатлантическите отношения след спирането от страна на САЩ на сателитните услуги „Старлинк" за Украйна и новото сближаване между Тръмп и руския президент Владимир Путин няколко седмици преди междинните избори. Поредни атаки биха нанесли нов удар по НАТО, точно когато Русия засилва саботажната си кампания и така наречената хибридна война в цяла Европа.

„Той може да бъде много ядосан", каза един от дипломатите от НАТО. Ако е така, „той ще бъде много суров".

В центъра на притесненията е предстоящият преглед на американските военни сили в Европа, очакван през декември. Ако на Тръмп бъде попречено да приема закони на вътрешнополитическо ниво, той може да се опита да увеличи значително мащаба на това изтегляне, за да мобилизира своята MAGA база, заявиха трима от дипломатите.

Президентът би могъл също така да реши да обвърже продължаването на американското присъствие на континента с приемането от страна на Европа на подкрепено от САЩ мирно споразумение в Украйна, заяви Оана Лунгеску, бивш служител на НАТО и изтъкнат научен сътрудник в аналитичния център „Роял Юнайтед Сървис Институт".

„Съществува риск всички тези въпроси - прегледът на военното присъствие на САЩ, Украйна, европейският ред в областта на сигурността... по някакъв начин да бъдат третирани като част от много по-голяма сделка с Путин, което би създало изключително опасна ситуация за сигурността в Европа", каза тя.

Тръмп би могъл също така да предприеме стъпки за съкращаване на американските вноски към общия бюджет на Алианса, да ограничи подкрепяната от НАТО програма PURL за закупуване на оръжие за Украйна, както и да задълбочи още повече връзките с Русия, заявиха дипломатите.

Голямо избирателно поражение за републиканците би могло да доведе и до значителни промени в Пентагона, което би имало последици за всички планове, които в момента се изготвят в сградата.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет се превърна в изключително непопулярна фигура в Конгреса, поради отказа си да предоставя редовни брифинги за бюджетите и операциите на законодателите, особено на демократите.

Тази непопулярност доведе до спекулации, че Хегсет може да бъде отстранен след изборно поражение на Тръмп, отчасти защото Конгресът, ръководен от демократите, би подложил Хегсет на разследвания във връзка с уволнението на десетки генерали и адмирали без основателна причина, както и заради провалящата се война с Иран. Тези изслушвания и разследвания биха парализирали Хегсет и екипа му и биха могли да се окажат неудобни за администрацията.

Ако Хегсет наистина напусне поста си, в Пентагона ще настъпи преходен период, който би могъл да забави с седмици или месеци всяко решение за изтегляне на американските войски от Европа.

На теория мнозинството на демократите в Камарата на представителите и Сената би ограничило маневреността на Тръмп дори по въпроси, свързани с външната политика и отбраната, макар че американското законодателство понастоящем налага минимален праг от 76 000 души за присъствието на войски в Европа.

"Но съмнително е дали дори минималните лимити за броя на войските биха издържали на правна проверка, а и в всеки случай Тръмп е бил много склонен да игнорира съдилищата", заяви Дженифър Кавана, старши изследовател в аналитичния център Defense Priorities.

„Администрацията на Тръмп редовно е игнорирала указанията на Конгреса за финансиране, харчейки средства за дейности, които законодателната власт не е одобрила", казва още Кавана.

Ако Тръмп реши да наложи по-мащабно съкращаване на войските, Европа ще изпита „най-големи затруднения" при заместването на ресурси, включително способности за електронна война, системи за противовъздушна отбрана, разузнавателна и разузнавателно-разведочна подкрепа, въздушно презареждане и някои видове логистика, добавя тя.

Други съюзници са по-скептични, че Тръмп би нанесъл удар по НАТО.

„Постоянно имаше спекулации, че Тръмп... ще излезе от НАТО. Досега това не се е случило", заяви министърът на отбраната на Черна гора Драган Крапович.

„Конгресът е този, който взема решението, окончателното решение за намаляване на войските в Европа", посочи той.

„Но за да се правят прогнози с висока вероятност за успех, е необходим обект на изследване, който взема рационални решения. Не мисля, че сме стигнали дотам с настоящия президент на САЩ", заяви друг дипломат от НАТО.