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Румънският президент поздрави Йотова: Като съседи можем да постигнем много заедно

Мария Нишанджиева
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Никушор Дан Кадър: Youtube@NicusorDanPG

Президентът на Румъния Никушор Дан поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. 

„Поздравления за Илияна Йотова по повод избирането ѝ за президент на България. Очаквам с нетърпение да продължим тясното си сътрудничество и да задълбочим връзките между нашите страни. Като съседи, партньори в ЕС и съюзници в НАТО можем да постигнем много заедно за сигурността и развитието на нашия регион, като започнем от Черно море. Очаквам скоро да посрещна президента Йотова в Румъния", написа той в профила си в социалната мрежа Екс. 

Йотова спечели президентските избори на втори тур срещу Андрей Гюров с близо 18% разлика. 

Никушор Дан Кадър: Youtube@NicusorDanPG

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