Румънският президент поздрави Йотова: Като съседи можем да постигнем много заедно

Президентът на Румъния Никушор Дан поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.
„Поздравления за Илияна Йотова по повод избирането ѝ за президент на България. Очаквам с нетърпение да продължим тясното си сътрудничество и да задълбочим връзките между нашите страни. Като съседи, партньори в ЕС и съюзници в НАТО можем да постигнем много заедно за сигурността и развитието на нашия регион, като започнем от Черно море. Очаквам скоро да посрещна президента Йотова в Румъния", написа той в профила си в социалната мрежа Екс.
Йотова спечели президентските избори на втори тур срещу Андрей Гюров с близо 18% разлика.
Congratulations to @IlianaIotova on her election as President of Bulgaria! I look forward to continuing our close work together and to deepening cooperation between our countries. As neighbours, EU partners and NATO allies, there is much we can do together for the security and development of our region, starting with the Black Sea. I look forward to welcoming President Iotova to Romania soon.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 2, 2026