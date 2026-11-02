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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23850188 www.24chasa.bg

Почина фронтменът на групата Love Affair Стив Елис

Богомила Костадинова
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Стив Елис КАДЪР: Екс/@ClashMagazine

На 76-годишна възраст е починал вокалистът на групата Love Affair Стив Елис.

Новината бе потвърдена в изявление на страницата на певеца във фейсбук, в което се посочва, че той е починал след на усложнения от хронично заболяване. 

„Скъпи приятели, с натежало сърце споделяме новината за кончината на Стив. След усложнения, причинени от хронично заболяване, Стив напусна този свят мирно на 30 октомври 2026 г. вечерта, в присъствието на близките си. Моля, не се колебайте да споделите мислите, спомените или съболезнованията си към семейството в коментарите по-долу. Вечна любов", се казва в изявлението, публикувано в неделя.

Елис беше фронтмен на лондонската поп група Love Affair, създадена в края на 60-те години, пише "Дейли мейл". 

През 1967 г. те пускат първите си сингли, сред които и хитът Everlasting Love, който измества Hello Goodbye на „Бийтълс" от първото място в класациите.

Елис бил едва на 17 години, когато записал хита.

След успеха на Everlasting Love групата има още четири хита в топ 20 през следващите две години – Rainbow Valley, A Day Without Love, One Road и Bringing on Back the Good Times. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Стив Елис КАДЪР: Екс/@ClashMagazine
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