Чуйте запис от последните мигове преди самолетната катастрофа, при която загинаха 9 души

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Аудиозаписи от пилотската кабина разкриват ужасяващите последни моменти в частния самолет, който се разби във Флорида в неделя.

Самолетът Learjet 60 превозвал девет души, когато катастрофирал при лоши метеорологични условия, само на осем мили от имението „Мар-а-Лаго" на Доналд Тръмп. При удара близо до Уест Палм Бийч избухна огромен пожар. СНИМКА: Ройтерс

Записът от контролната кула разкрива как пилотката предава важна информация на оператора секунди преди самолетът да се забие в земята, пише "Дейли мейл".

Чува се как някой в пилотската кабина казва „умерена турбуленция" и че екипажът „се справя с натрупването на лед". След това се чува как пилотът казва, че самолетът „попада във валежи" и трябва „да се издигне".

Тонът на пилота бързо преминава в паника, когато осъзнава, че нещо не е наред със самолета.

Чува се как казва: „Седем две две браво делта (букви от международната военна фонетична азбука, B - браво, D - делта - б.р.), спускаме се с 8 000... майдей, майдей (международно признат сигнал за бедствие - б.р.)... спускаме се с 10 000 фута в минута." СНИМКА: Ройтерс

Секунди по-късно тя крещи: „Обявявам аварийна ситуация, обявявам аварийна ситуация, имаме превишена скорост", преди гласът ѝ да прекъсне, докато вика: „Спускаме се с 20 000 фута в минута... ще се разбием в земята."

„Аз съм тук с вас, говорете ми", казва авиационният диспечер в опит да успокои ситуацията.

Пилотът казва: „Спускаме се с 22 000 фута и се накланяме под ъгъл от 60 градуса. Нямаме време!" СНИМКА: Ройтерс

Това означава, че крилата са били наклонени под ъгъл от 60 градуса, което означава, че самолетът е бил почти изцяло настрани.