КМГ: Откриване на изложението „Светлината на интернет“ 2026 г. в Уджън

Днес официално бе открито изложението „Светлината на интернет" 2026, в което 671 компании от 54 държави и региона ще представят над 1000 иновативни продукта и технологии. Изложението е важна част от програмата на Световния форум за интернет в Уджън.

Темата на тазгодишното изложение е „Интелигентна свързаност, интелигентно виждане на бъдещето". То включва 6 тематични изложбени зони, които представят всестранно постиженията в развитието на „интелигентния интернет". Сред тях редица нови технологии и продукти в областта на интернет, като сателитен интернет и 6G, дебютират за първи път на изложението.

Изложението ще продължи до 5 ноември, като през това време ще се проведат 115 представяния на иновации в областта на цифровите и интелигентните технологии и 10 събития за установяване на индустриално сътрудничество.