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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23850401 www.24chasa.bg

КМГ: Китай прехвърли 7,264 млрд. кубически метра вода от юг на север по централната линия през 2025-2026 г.

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Проектът „Прехвърляне на води от юг на север – централна линия" изпълни задачата си за водоснабдяване за периода 2025–2026 г., като за годината бяха доставени общо 7,264 млрд. кубически метра вода в получаващите провинции Хънан и Хъбей, както и в Пекин и Тиендзин.

След като бяха изпълнени задачите за водоснабдяване за периода 2025–2026 г., едновременно с това стартира проектът „Прехвърляне на вода от юг на север – централна линия" за периода 2026–2027 г. Към днешна дата проектът обхваща 27 големи и средни града по маршрута си, като от него се възползват близо 118 милиона души. Така се осигурява твърда подкрепа с водни ресурси и гаранции за водната сигурност за висококачественото икономическо и социално развитие по маршрута.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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