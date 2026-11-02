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КМГ: Китай представи 40 перспективни технологии с ...

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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23850417 www.24chasa.bg

КМГ: Ци Джуцюен: КМГ ще продължава да разказва китайските истории на научните иновации

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес в град Тайан започна първото Световно състезание по катерене на планината Тайшан с роботи, което бе организирано от Китайската медийна група.

На церемонията по откриването на състезанието заместник-директорът на КМГ Ци Джуцюен заяви, че състезанието е не само практическо обучение и централизирана демонстрация на технология за изкуствен интелект, преминаваща от лабораторията към реални и сложни сценарии, но и важна платформа за насърчаване на отворени и съвместни иновации и улесняване на прилагането на технологиите. КМГ има желание да работи с цялото общество, да разказва историите на научните иновации на Китай и с повече тематични мероприятия с влиятелните марки да открива позитивното бъдеще на ерата с дигиталния интелект.

Близо 90 отбора от цял Китай участваха в състезанието.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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