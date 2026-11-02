ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на ЦСКА изкупиха половината билети за "Па...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23850423 www.24chasa.bg

КМГ: Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации

КМГ

1672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Китайският Институт за научна и техническа информация представи доклада „Перспективи пред революционните технологии за 2026 г.", в който са включени 40 технологии с постигнати значителни пробиви и потенциал да създадат нови направления за иновации. Подбраните технологии обхващат пет основни области – изкуствен интелект, информационни технологии от следващо поколение, науки за живота и здравеопазване, нова енергия, нови материали и модерно производство.

Сред перспективните разработки са разширяващите се приложения на иРНК терапиите за профилактика и лечение на различни заболявания, както и технологиите за ултрабързо зареждане на тягови батерии, които могат да повишат ефективността на зареждането и използването на зарядната инфраструктура.

При подбора са отчетени мащабът на последните технологични пробиви, стратегическото значение на разработките и потенциалното им въздействие върху индустрията. Според института развитието им може да стимулира появата на нови индустрии, бизнес модели и двигатели на икономическия растеж.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента