КМГ: Какаовите нюанси носят нежност през есента и зимата

Модните цветове през есенно-зимния сезон и тази година са доминирани от кафявата гама. В основата на т.нар. какаов стил са топлите кафяви нюанси с различна дълбочина – шоколадово, млечно кафе, кестеняво и други. Дискретни цветни акценти и материи с естествена текстура, като велур и плетиво, допълват визията, придавайки ѝ мекота, непринуденост и романтична атмосфера. Те носят романтично усещане за добри спомени и приятни предстоящи моменти.

Този сезон какаовият стил е по-мек и универсален от популярния преди. Комбинацията от различни топли кафяви тонове, приглушени сивкави нюанси и деликатно матово излъчване смекчава тежестта на ретро стила и придава на визията повече лекота и непринуденост.

Основното правило при съчетаването е „70% кафява основа и 30% цветни акценти". Топлите кафяви тонове заемат по-голямата част от облеклото и създават усещане за мекота и уют. След това отделни ярки цветни детайли внасят свежест – например бордо, което се подава изпод горната дреха, тъмнозелено в шала, златисти метални закопчалки на чантата или обувки в наситено ретро лилаво. Така визията се освобождава от монотонността. Именно това е най-съществената разлика между какаовия стил и традиционното кафяво, което може да видим в много ретро визиите от миналото.

Кафявото задава основния тон, а наситените контрастни цветове в малки количества привличат погледа и се превръщат във визуален акцент. Така се запазва хармонията на цялостната визия, без тя да губи своя индивидуален характер. Съчетаването на топли кафяви нюанси с различна светлота и наситеност пък помага да се избегне еднообразният вид на облеклото в един цвят.

Какаовият стил обръща особено внимание както на визуалното въздействие, така и на усещането при допир. Предпочитат се материи с естествена текстура и характер, които носят усещане за топлина и уют: вълнени тъкани с изразителна повърхност, мек велур и пухкаво плетиво. Когато се запазят естествените особености на материалите и усещането за ръчна изработка, топлото излъчване на кафявата гама се подчертава още повече. Така уютът се превръща в нещо, което не само виждаме, но и усещаме.

Велурът е ключов материал за какаовия стил този сезон и отново се нарежда сред най-популярните тенденции за есента и зимата. Пясъчните, камилските и карамелените нюанси са неговата класика. Те напомнят за земята и носят естествено, непринудено излъчване. Фината матова повърхност с мек мъх наподобява ефекта на лек омекотяващ филтър и идеално се съчетава с топлия характер на какаовите цветове. Тъй като велурът визуално придава известна тежест на облеклото, е добре дрехите да се носят с плавни линии и на пластове, така че да следват естествените извивки на тялото и да създават свободна, издължена силуетна линия.

Мекото плетиво е универсалната основа на какаовия стил. Финото плетиво изглежда деликатно и нежно, докато едрото създава усещане за ретро чар и непринуденост. Различните текстури придават съвсем различен характер на визията. Тази година особено актуални са плетените дрехи с изразителна релефна повърхност и скулптурно оформени рамене. Те съчетават мекота със запазена форма, създавайки едновременно непринудено и структурирано излъчване.

Тънката кожа със своя блясък и естествени гънки добавя деликатна текстура към кафявата гама. Винтидж туидът и ръчно тъканите материи също са сред актуалните избори за сезона. Съчетаването на различни естествени материали придава на кафявите визии повече характер и дълбочина, като обогатява едновременно визуалното въздействие и усещането при допир.