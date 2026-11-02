КМГ: „Трите клисури“ – новият воден път по Яндзъ (Видео)

Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Това зад мен е река Яндзъ. Но може би не подозирате, че по този най-натоварен воден път в света се крие все по-сериозен проблем със задръстванията. Как може да бъде разрешен, хайде да разберем заедно!
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Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Това зад мен е река Яндзъ. Но може би не подозирате, че по този най-натоварен воден път в света се крие все по-сериозен проблем със задръстванията. Как може да бъде разрешен, хайде да разберем заедно!
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
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