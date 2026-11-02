ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай: Подкрепяме суверенитета и сигурността на Ир...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23850449 www.24chasa.bg

КМГ: „Трите клисури“ – новият воден път по Яндзъ (Видео)

КМГ
1664
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Това зад мен е река Яндзъ. Но може би не подозирате, че по този най-натоварен воден път в света се крие все по-сериозен проблем със задръстванията. Как може да бъде разрешен, хайде да разберем заедно!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента