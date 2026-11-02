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КМГ: Китай очерта пътната карта за развитие на археологическата дейност през следващите пет години

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес Националната администрация за културно наследство проведе пресконференция, на която представи информация за „Плана за археологическа работа за 15-ия петгодишен план" и очерта пътната карта за развитие на археологическата дейност през следващите пет години.

На пресконференцията беше посочено, че през периода на 14-ия петгодишен план са били реализирани 21 мащабни проекта на „Археология Китай", 1284 инициативни археологически проекта, съвместните археологически дейности са се разширили до над 30 държави и региона, а 65 национални археологически парка са получили официален статут. „Планът за археологическа работа за 15-ия петгодишен план" ще се фокусира върху насърчаването на пробиви по ключови теми, разширяването на международната ориентация и задълбочаването на технологичното осигуряване.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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