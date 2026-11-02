КМГ: Китай очерта пътната карта за развитие на археологическата дейност през следващите пет години

Днес Националната администрация за културно наследство проведе пресконференция, на която представи информация за „Плана за археологическа работа за 15-ия петгодишен план" и очерта пътната карта за развитие на археологическата дейност през следващите пет години.

На пресконференцията беше посочено, че през периода на 14-ия петгодишен план са били реализирани 21 мащабни проекта на „Археология Китай", 1284 инициативни археологически проекта, съвместните археологически дейности са се разширили до над 30 държави и региона, а 65 национални археологически парка са получили официален статут. „Планът за археологическа работа за 15-ия петгодишен план" ще се фокусира върху насърчаването на пробиви по ключови теми, разширяването на международната ориентация и задълбочаването на технологичното осигуряване.