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КМГ: Фестивалът на виното и гурме храната в Хонконг събира ценители на гастрономията

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Фестивалът на виното и гурме храната в Хонконг за 2026 година стартира. Събитието обединява храни и вина от над 30 държави и региона, предоставяйки на местните жители и гостите възможност да се насладят на вкусове от целия свят на едно място. Събитието се организира от Съвета по туризъм на Хонконг.

Тазгодишното издание, преминаващо под мотото „Насладете се на най-доброто от света", за първи път включва организирани турове за дегустация на вино. Програмата предлага повече от 20 майсторски класа и дегустационни сесии, водени от експерти. В тях представители на бранша ще споделят своя професионален опит – разглеждайки всичко от регионалните особености до нюансите в аромата и вкуса – и ще разкажат историите, стоящи зад изисканите вина.

В речта си по време на церемонията по откриването, Луо Пейшу, постоянен секретар по въпросите на културата, спорта и туризма в правителството на специалния административен район Хонконг, отбеляза, че крайбрежната зона „Central Harbourfront" се е превърнала в средище за вина от световна класа, изключителна кухня и световноизвестни шеф-готвачи. Тя подчерта, че фестивалът дава възможност на посетителите да се насладят на кулинарни предложения от най-високо ниво край пристанището „Виктория", като същевременно усетят уникалния чар на Хонконг като глобална гастрономическа столица.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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