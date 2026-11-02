Силяновска за победата на Йотова: Можем да преодолеем съществуващите предизвикателства

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Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска поздрави кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев след победата им на вчерашния балотаж на президентските избори.

„Успехът на президента Йотова отразява волята на българския народ. Уверена съм, че в нейния президентски мандат България ще играе конструктивна роля в нашия регион и Европа (...) С добра вяра можем да преодолеем съществуващите предизвикателства, да укрепим македонско-българските отношения и да допринесем за мира, стабилността и просперитета“, написа Силяновска в поздравителното си послание, отправено на английски в платформата Екс. On behalf of the Macedonian citizens and in my own name, I cordially congratulate President Iliana Iotova and Vice President Kiril Valchev on their election victory. The President Iotova's success reflects the will of the Bulgarian people. I am confident that, under her presidency, Bulgaria will play a constructive role in our region and Europe. I look forward to working together in mutual respect, open dialogue and genuine partnership. In good faith we can overcome existing challenges, strengthen Macedonian-Bulgarian relations, and advance peace, stability and prosperity. — Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) November 1, 2026

Според резултатите от 100 процента обработени протоколи от седемте секции в Северна Македония, разкрити за президентските избори, Йотова и Вълчев получават 51,49 процента подкрепа срещу 43,8 за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57,566% от гласовете, гласят резултатите от втория тур при 100% преброени протоколи, публикувани от ЦИК. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 39,483 на сто.