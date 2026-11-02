Иран: Ормузкият проток може да бъде отворен до два дни

Външното министерство на Иран каза днес, че обмисля план за отваряне на Ормузкия проток в рамките на два дни, ако САЩ се съгласят с отправените по-рано предложения. За тяхното изпълнение Техеран беше определил срок от една седмица, предаде Франс прес.

„Възможността този план да се реализира за два дни е още един сигнал за основания на добра воля ирански подход“, каза говорителят на иранското дипломатическо ведомство Есмаил Багаи. „Ако исканията на Иран бъдат изпълнени, това ще даде възможност за възстановяването на сигурността в Ормузкия проток и за подновяването на преговорния процес в рамките на кратък времеви период“, добави Багаи, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че продължава обменът на съобщения чрез посредници.

По думите му Техеран не очаква нов подход от страна на Вашингтон след междинните избори за Конгрес в САЩ.

Междувременно Ройтерс съобщи, позовавайки се на официален представител, че иранският преговорен екип, който участва в преговорите за прекратяване на войната между Иран и САЩ в Доха, вчера е отпътувал от катарската столица.

След преговорите е било разпространено проектопредложение за преглед и оценка и е възможно да се свика още една среща, добави говорителят на иранското външно министерство.