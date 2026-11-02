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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23850889 www.24chasa.bg

Австрийският президент поздрави Йотова за изборната победа

Цветана Делибалтова, БТА
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Александър ван дер Белен КАДЪР: Екс/TLDR News EU

Австрийският федерален президент Александър Ван дер Белен поздрави Илияна Йотова за победата на балотажа на президентските избори в България, съобщи Австрийското радио и телевизия (ОРФ).

„Радвам се на възможността да продължим съвместната си работа в името на една силна, обединена, сигурна и просперираща Европа“, написа Ван дер Белен в социалната мрежа Блускай (Bluesky).

Изборната победа на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев отбелязват и електронните издания в Австрия. Вестник „Кроненцайтунг“ писа още снощи: „Държавният глава на България Илияна Йотова може да се радва на нов мандат.“ Всекидневниците „Курир“ и „Залцбургер нахрихтен“ също публикуваха снощи прогнозните резултати, които сочеха ясна победа на Йотова, и отбелязаха, че изборите са били произведени в изключително сложна геополитическа обстановка. 

 

 

 

Александър ван дер Белен КАДЪР: Екс/TLDR News EU

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