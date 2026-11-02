10 мигранти избягали от гръцки лагер край границата с България

Десет мигранти са избягали вчера от гръцкия център за мигранти от затворен тип в Клиди, община Синдики, само на няколко километра от границата с България, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. До момента седем от бегълците са били заловени от полицията.

Избягалите са граждани на Бангладеш на възраст между 21 и 37 години. Те са успели да напуснат лагера при засега неуточнени обстоятелства, които отново демонстрират сериозните пропуски в сигурността на обекта, коментира телевизията.

След бягството полицията е започнала мащабно издирване в района, при което са били открити 7 от бегълците, пише БТА.

До вчера в лагера са били настанени 125 мигранти.

Председателят на Съюза на полицейските служители в Серес Янис Куниос заяви пред ЕРТ, че организацията многократно е предупреждавала за сериозните пропуски в съоръженията, проблемите със сигурността и опасните условия, в които работят полицаите в центъра за мигранти. Куниос каза, че лагерът не може да продължи да работи при тези условия и трябва да бъде затворен.

Бягства на мигранти и безредици в същия лагер имаше нееднократно през последните месеци. Най-сериозен беше случаят на 22 август, когато 40 души успяха да избягат от мигрантския център. От тях 27 бяха задържани скоро след това. Безредици имаше и на 29 август, на 2, 8 и 13 септември.

Центърът за мигранти в Клиди се намира на 6,7 км по пътя от граничния преход Кулата/Промахон и на по-малко от 5 км от границата по права линия.