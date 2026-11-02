Трима палестинци са убити при израелски удари в Газа

Израелската армия се изтегли след приключването на военна операция в окупирания град Хеброн на Западния бряг, започнала след нападение в края на октомври, при което бяха убити двама израелски войници, съобщи днес представител на израелската армия, цитиран от Франс прес.

„Тази сутрин, след приключването на всички оперативни дейности, войниците се изтеглиха от района на операцията в Хеброн. Дейностите за борба с тероризма в Юдея и Самария продължават“, заяви той, използвайки библейските наименования на историческите области Юдея и Самария, както израелските власти наричат окупираната палестинска територия.

Междувременно беше съобщено, че израелски въздушни удари в ивицата Газа са убили най-малко трима палестинци и са ранили няколко други, съобщиха здравните власти в палестинската територия, цитирани от Ройтерс и БТА.

По данни на медицински екипи двама души са загинали, а шестима са били ранени при два отделни въздушни удара в Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа. Трети човек е загинал при израелски въздушен удар в град Мусадар.

Израелската армия посочи, че е извършила два удара в ивицата Газа, насочени срещу палестински бойци, но не предостави допълнителна информация.

Израел твърди, че палестинската ислямистка групировка „Хамас“ възстановява военния си потенциал и извършва нападения в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато преди около година. През последните седмици Израел засили ударите си срещу групировката.

От друга страна, „Хамас“ отрича да се опитва да извършва нападения или да възстановява военния си арсенал и обвинява Израел, че подкопава мирното споразумение за Газа, отбелязва АФП.

Постигнатата с посредничеството на САЩ сделка миналата година предвижда в крайна сметка да започне възстановяването на ивицата Газа. Напредъкът обаче остава ограничен, тъй като преговарящите не успяват да постигнат съгласие при какви условия „Хамас“ ще се разоръжи и Израел ще изтегли войските си. В момента израелската армия контролира около две трети от територията, след като нареди на жителите да я напуснат.