Гимназистите във Франция подновиха протестите

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Френските гимназисти възобновиха протестите си днес, но в значително по-малък мащаб в сравнение с предходните седмици, след като учениците се завърнаха от двуседмична ваканция, предаде Ройтерс, позовавайки се на френски медии.

Младежи се опитаха да блокират достъпа до няколко гимназии в Париж, Марсилия и Рен.

През седмиците преди ваканцията бяха блокирани стотици от над 3000 гимназии във Франция. Протестите, започнали през септември в предградията на Париж, се разпространиха в цялата страна, а исканията на участниците постепенно излязоха извън сферата на образованието и обхванаха и високите разходи за живот. Към демонстрациите се присъединиха синдикалисти и активисти, като на места се стигна до насилие, пише БТА.

Вълна от протести на т. нар. поколение Зет (Z) обхвана редица европейски държави, сред които Германия, Италия, Белгия и Албания. Недоволството е свързано с високите разходи за живот, лошото състояние на училищата и предполагаемата корупция, отбелязва Ройтерс.

Миналия месец протестите във Франция прераснаха в ожесточени сблъсъци с полицията и безредици в няколко града, придружени от разграбване на магазини. Това се превърна в изпитание за правителството на президента Еманюел Макрон, което не разполага с парламентарно мнозинство.

"Що се отнася до блокадите - или по-скоро до опитите за блокади - явлението е съвсем ограничено. Става дума само за няколко отделни училища", заяви тази сутрин министърът на образованието Едуар Жефре пред радио "Франс Ентер".

Той подчерта, че протестите са разрешени, но възпрепятстването на достъпа до училищата е незаконно.

Телевизионни кадри показаха полицейско присъствие около учебните заведения, като служителите на реда не бяха оборудвани с пълна екипировка за борба с безредиците.

Учениците настояват за обновяване на остарелите училищни сгради, назначаване на повече учители, увеличаване на местата в университетите и премахване на системата за прием във висшите учебни заведения, която според тях създава социално неравенство.

Миналата седмица Жефре предложи броят на учениците в един клас да бъде ограничен до 28, да бъдат отделени 4 милиарда евро (4,47 милиарда долара) за обновяване на училищата, да се разкрият 15 000 допълнителни места във висшето образование и до 2028 г. да бъде въведена нова система за прием в университетите.

Представители на гимназистите обаче заявиха, че предложенията са недостатъчни и протестите ще продължат.