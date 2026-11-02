Мелания Тръмп: Близо 800 са евакуираните от Олешки по време на примирието

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Близо 800 души са били евакуирани от окупирания от Русия град Олешки в украинската Херсонска област в рамките на хуманитарната операция, проведена по време на ограниченото прекратяване на огъня, съобщи първата дама на САЩ Мелания Тръмп, цитирана от Укринформ.

В публикация в социалната мрежа Екс тя определи хуманитарната мисия като успешна и посочи, че освен евакуацията на цивилни в района са били доставени жизненоважни помощи.

Мелания Тръмп призова постигнатото временно примирие да послужи като основа за установяването на траен мир между Украйна и Русия.

"От името на Америка изразявам признателност към Русия и Украйна за проявените от тях лидерство и сътрудничество във връзка с прекратяването на огъня в Олешки. Надявам се, че Олешки ще послужи като основа за траен мир между двете държави", написа тя, цитирана от БТА.

Според публикацията временното прекратяване на огъня е започнало на 27 октомври 2026 г. и е приключило на 1 ноември, както е било предварително предвидено.

На 31 октомври украинската делегация, участвала в хуманитарната мисия в окупирания град Олешки, се е завърнала на територия под контрола на Украйна, посочва Укринформ.