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Остров Ла Палма е без ток след буря. Сняг валя на Тенерифе (Видео)

Богомила Костадинова

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КАДЪР: Екс/@SkyportPhoto

Испанският остров Ла Палма, който е част от Канарския архипелаг, остана без ток днес, съобщиха регионалните власти на Канарските острови, цитирани от Ройтерс. 

На друг от Канарските острови - Тенерифе пък е паднал сняг.

Електроснабдяването на Ла Палма е спряло по време на буря, която връхлетя архипелага и донесе проливни валежи от до 30 литра на квадратен метър за час. Властите издадоха най-висока степен на предупреждение за обилни валежи, влязло в сила от полунощ, пише БТА.  

В отговор на ситуацията беше задействан планът за действие при извънредни ситуации „ПЛАТЕКА“ (PLATECA), който предвижда наблюдение на обстановката, координация между държавните служби и оценка на евентуалните прекъсвания на основни обществени услуги. 

Испанският оператор на електропреносната мрежа „Ред Електрика“ засега не е отговорил на запитване за коментар. Кметствата на островите Ла Гомера и Ла Палма също не бяха открити за коментар към момента на публикуването на информацията. 

КАДЪР: Екс/@SkyportPhoto

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