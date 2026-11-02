Остров Ла Палма е без ток след буря. Сняг валя на Тенерифе (Видео)

Испанският остров Ла Палма, който е част от Канарския архипелаг, остана без ток днес, съобщиха регионалните власти на Канарските острови, цитирани от Ройтерс.
На друг от Канарските острови - Тенерифе пък е паднал сняг.
Електроснабдяването на Ла Палма е спряло по време на буря, която връхлетя архипелага и донесе проливни валежи от до 30 литра на квадратен метър за час. Властите издадоха най-висока степен на предупреждение за обилни валежи, влязло в сила от полунощ, пише БТА.
vaya noche de tormenta en La Palma... https://t.co/wrv0z1TMXR— skyportphoto (@SkyportPhoto) November 2, 2026
В отговор на ситуацията беше задействан планът за действие при извънредни ситуации „ПЛАТЕКА“ (PLATECA), който предвижда наблюдение на обстановката, координация между държавните служби и оценка на евентуалните прекъсвания на основни обществени услуги.
Испанският оператор на електропреносната мрежа „Ред Електрика“ засега не е отговорил на запитване за коментар. Кметствата на островите Ла Гомера и Ла Палма също не бяха открити за коментар към момента на публикуването на информацията.
Noche de lluvia torrencial en #LaPalma, que a esta hora se recupera de un cero energético. Hasta 200 l/m2 en 4 horas. Vídeo de la webcam de la playa de Los Cancajos (vía @Yai_Wdalmatiensew). Mucha lluvia también en #LaGomera y #ElHierro. #Canarias #Tenerife https://t.co/5gIdstfBWM— Victor Hugo Perez (@victorhugopi) November 2, 2026