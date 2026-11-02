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Арестуваха и глобиха гъркиня, оставила кучето си само в кола за час

Богомила Костадинова
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Белезници Снимка: Pixabay

Жена е била задържана от полицията в Гърция и впоследствие глобена с 1000 евро, защото оставила кучето си само в автомобила си, съобщава АНА-МПА.

Случаят е станал вчера вечерта в Солун. Сигнал, че животното е само в колата, е подал преминаващ гражданин. Кучето е било в паркирания автомобил в продължение на около час

Гръцката полиция съобщи, че по случая е била задържана 40-годишната собственичка на кучето. Срещу нея е заведена преписка за нарушение на законодателството за защита на животните. Освен това ѝ е била наложена административна глоба в размер на 1000 евро, пише БТА. 

Белезници Снимка: Pixabay

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