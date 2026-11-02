Кремъл: Армията на Украйна използва примирието в Олешки за прегрупиране

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че украинската армия миналата седмица е използвала локалното примирие в района на контролирания от Русия град Олешки, за да се прегрупира, предаде Ройтерс.

Песков определи това като нормална практика, но добави, че не знае дали руските въоръжени сили са направили същото.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обвини по-рано днес Русия, че е използвала примирието, за да укрепи военните си позиции. В изявление на щаба се посочва, че руската армия е извършила ротации на свои подразделения, укрепила е позициите си, засилила е мерките срещу дроновете по пътищата и е ускорила някои логистични дейности, включително доставките на боеприпаси.

Запитан за тези твърдения на Киев, говорителят на Кремъл заяви: „Подобни въпроси е най-добре да се отправят към нашето министерство на отбраната. Но в този случай може спокойно да се предположи, че украинските въоръжени сили също са използвали този период, за да се прегрупират и т. н. Това е обичайна практика в подобни ситуации. Но аз не съм запознат с подробностите.“

Песков отбеляза, че засега не се планират други подобни локални примирия, като това в Олешки.

Градът се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. Около 2000 души в Олешки бяха блокирани без достъп до храна и лекарства и не можеха да напуснат района заради мини и атаки с дронове, съобщи БТА.

Русия и Украйна се споразумяха за временно прекратяване на огъня с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с допълнителното съдействие на папа Лъв XIV. Споразумението влезе в сила на 27 октомври 2026 г. и приключи по план на 1 ноември.

По-рано днес Мелания Тръмп заяви, че от Олешки са били евакуирани близо 800 души.