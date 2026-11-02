ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай представи 40 перспективни технологии с ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23851575 www.24chasa.bg

Кремъл: Армията на Украйна използва примирието в Олешки за прегрупиране

Богомила Костадинова
1120
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че украинската армия миналата седмица е използвала локалното примирие в района на контролирания от Русия град Олешки, за да се прегрупира, предаде Ройтерс.

Песков определи това като нормална практика, но добави, че не знае дали руските въоръжени сили са направили същото. 

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обвини по-рано днес Русия, че е използвала примирието, за да укрепи военните си позиции. В изявление на щаба се посочва, че руската армия е извършила ротации на свои подразделения, укрепила е позициите си, засилила е мерките срещу дроновете по пътищата и е ускорила някои логистични дейности, включително доставките на боеприпаси.

Запитан за тези твърдения на Киев, говорителят на Кремъл заяви: „Подобни въпроси е най-добре да се отправят към нашето министерство на отбраната. Но в този случай може спокойно да се предположи, че украинските въоръжени сили също са използвали този период, за да се прегрупират и т. н. Това е обичайна практика в подобни ситуации. Но аз не съм запознат с подробностите.“

Песков отбеляза, че засега не се планират други подобни локални примирия, като това в Олешки. 

Градът се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. Около 2000 души в Олешки бяха блокирани без достъп до храна и лекарства и не можеха да напуснат района заради мини и атаки с дронове, съобщи БТА. 

Русия и Украйна се споразумяха за временно прекратяване на огъня с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с допълнителното съдействие на папа Лъв XIV. Споразумението влезе в сила на 27 октомври 2026 г. и приключи по план на 1 ноември.

По-рано днес Мелания Тръмп заяви, че от Олешки са били евакуирани близо 800 души.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)