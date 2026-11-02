КМГ: В Дунхуан започна Международният форум по авторското право 2026

На 2 ноември в Дунхуан, провинция Гансу, беше открит Международният форум по авторското право 2026, организиран от Държавното управление за авторско право на Китай и Световната организация за интелектуална собственост.

Тази година форумът е посветен на темата „Авторското право и творческите индустрии в ерата на цифровите технологии и изкуствения интелект – опазване на културното наследство и насърчаване на иновациите и творчеството". Целта е да се обсъдят възможностите, които новите технологии разкриват пред творческите индустрии, и ролята на авторското право като връзка между традицията и бъдещето. Сред основните акценти са устойчивото развитие на творческите индустрии, опазването на културното наследство и по-широкото му използване в съвременния свят.

Форумът ще продължи три дни. В него участват представители на международни организации, сред които Световната организация за интелектуална собственост, служители в областта на културата и авторското право от над 40 държави, както и представители на професионалните среди от Китай и чужбина.