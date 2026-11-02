Температурата във фризерите в шведски магазини се е вдигнала рязко, подозират кибератака

Температурата във фризерите в няколко хранителни магазина в Швеция се е повишила рязко през нощта, като управата на поне един от засегнатите магазини подозира, че става дума за кибератака, съобщиха днес операторите на търговските вериги „ИКА“ (ICA) и „Кооп“ (Coop), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано един от шведските магазини съобщи в социалните мрежи, че температурата в хладилниците и фризерите му е била настроена на 50 градуса по Целзий – това е подобен случай като във Франция миналия месец.

Говорител на частната компания „ИКА“ съобщи в имейл: „Знаем за инцидент през изминалата нощ, който е засегнал ограничен брой магазини и е нарушил работата на техните хладилни системи и фризери.“

Търговската група „Кооп“ съобщи пред вестник „Афтонбладет“, че шест от нейните магазини са били засегнати от подобни инциденти. От веригата засега не са отговорили на запитване за коментар на Ройтерс.

Миналия месец френската полиция съобщи, че хакери са поели контрола над охладителните системи на стотици супермаркети при мащабна кибератака, довела до загуба на хранителни продукти и пожари. Случаят подчерта уязвимостта на системите, свързани с интернет.