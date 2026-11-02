Тъкър Карлсън: САЩ може да нанесат ядрен удар срещу Иран. Решението ще бъде взето до 7 ноември

САЩ може да решат да нанесат ядрен удар срещу Иран до края на тази седмица според американския журналист Тъкър Карлсън, който подчерта, че израелският премиер Бенямин Нетаняху оказва натиск върху Доналд Тръмп да го направи.

Axios вече съобщи за желанието на Нетаняху да възобнови войната в Близкия изток след междинните избори в САЩ. Тръмп обаче все още се колебае относно необходимостта от подобен ход.

„Под натиск от израелския премиер Бенямин Нетаняху, администрацията на Тръмп може да е на дни от нанасянето на ядрен удар срещу Иран. Целта ще бъде връх Пикакс в централен Иран, където израелското разузнаване твърди, че иранското правителство е възобновило програмата си за обогатяване на уран", написа Карлсън в социалната медийна платформа X.

Както обясни той никоя конвенционална американска ракета не е способна да проникне през 90 метра гранит, за да унищожи тунелите, където може да се извършва обогатяване на уран. Следователно, единственият вариант в този случай е ядрен удар, който израелският премиер активно насърчава.

„Биби се обажда на Тръмп за това всеки ден", цитира журналистът един от своите източници.

Карлсън отбеляза, че президентът на САЩ може да вземе решение за атака до 7 ноември. В момента според журналиста ръководителят на Белия дом „отлага" и слуша вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и специалния представител Стив Уиткоф, които смятат, че сделка с Иран все още е възможна. Тръмп е бесен.

Axios съобщи по-рано, че Нетаняху в скорошен телефонен разговор с Тръмп, е настоявал за възобновяване на военните действия срещу Иран след междинните избори. Според The ​​Atlantic Белият дом вече е получил няколко сценария за възобновяване на операциите в Близкия изток.

Списанието твърди, че секретарят на Пентагона Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн са представили на президента и вицепрезидента няколко варианта за по-нататъшни действия, „за да може Тръмп да обяви победа". Изданието ги нарече набор от „изключително неприятни решения".

Както отбелязва The Atlantic, вариантите включват нова серия от удари с продължителност от няколко часа до няколко седмици, включително срещу инфраструктурата на иранската ядрена програма; поддържане на морската блокада на Ормузкия проток със заплаха от подновяване на военните действия; или пълно изоставяне на по-нататъшни военни операции.

The Atlantic съобщава, че Белият дом обсъжда възможността за нови атаки от няколко седмици. Неговите съветници предполагат, че операцията може да се възобнови скоро след изборите за Конгрес. Тръмп обаче се съмнява не само в ефективността на новите планове, но и в съветниците си, които обещаха бърз край на конфликта.

Освен това, продължителната война дразни Тръмп, тъй като вреди на шансовете на републиканците на междинните избори. Белият дом, подчертава списанието, постепенно осъзнава, че е малко вероятно американският президент да „успее да постигне още едно впечатляващо политическо завръщане" по време на тези избори.

„Изглежда, че Камарата на представителите вече е загубена и Сенатът може да последва... През последните седмици Тръмп яростно се оплаква, че посланията му не достигат до избирателите. Сега той вярва, че войната с Иран е поне отчасти виновна за настоящата му политическа ситуация", се казва в изданието.

Ще има ли ядрен удар?

Коментирайки вероятността от ядрен удар на САЩ срещу Иран, американистът Малек Дудаков в интервю за Gazeta.Ru заяви, че това е изключително малко вероятно. Според него Тъкър Карлсън умишлено предизвиква обществено възмущение, тъй като журналистът получава значителни пари от Катар и по същество е лобист за интересите на тази страна.

„Катарците се опитват по всякакъв начин да убедят както американската политическа класа, така и американското общество в необходимостта от прекратяване на войната с Иран. В този случай Карлсън, според мен, умишлено създава известна истерия, вдига летвата за прогнозите си и т.н.", обясни експертът.

Според Дудаков е малко вероятно „дори американските генерали" да се съгласят на ядрен удар. Политологът изрази мнение, че администрацията на Тръмп наистина би могла да удари Иран веднага след изборите в САЩ. Той добави, че вместо ядрени бойни глави Вашингтон ще използва своите авиобомби с голям калибър – не за да унищожи подземни тунели, а за бързото им срутване. Ефектът от това, отбеляза Дудаков, няма да бъде нещо особено.