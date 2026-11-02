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Обвиниха шестима за измами с дарения за болни деца в Гърция

Богомила Костадинова
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Темида Снимка: Пиксабей

Прокуратурата в Солун е започнала наказателно преследване срещу шестима души, задържани по подозрение за злоупотреба с милиони евро от средства, събрани в рамките на дарителски кампании за лечение на болни деца, пишат гръцките медии.

Както съобщава АНА-МПА, разследването на гръцката служба за борба с организираната престъпност е установило, че заподозрените чрез неправителствена организация са организирали 92 дарителски акции в полза на 74 лица. Проверките и показанията на семействата са разкрили, че от акциите са били събрани 3 940 692 евро, а на правоимащите са били изплатени едва 1 111 176 евро, т.е. групата е получила незаконна облага от над 2,8 млн. евро, пише БТА. 

Смята се, че централна фигура в измамата имал 37-годишен мъж, основател на организацията. Сред задържаните са 35-годишната му партньорка и 32-годишният ѝ брат. Другите трима задържани са свързани с футболното съдийство и с футболен клуб от региона, защото се смята, че с част от средствата са били купувани съдийски отсъждания, като реферите са получавали между 300 и 500 евро на манипулиран мач. Около 250 хиляди евро са били използвани и за финансиране на два местни футболни клуба в административната териториална единица Пиерия.

Телевизия Скай допълва, че материалите по случая разкриват, че средствата от даренията за болните деца са били използвани от заподозрените за луксозен живот и скъпи пътувания.

Темида Снимка: Пиксабей

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