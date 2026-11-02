Кибератака засегна хладилниците на белгийски супермаркети

В Белгия беше извършена кибератака срещу хладилните инсталации в супермаркети. Атаката е започнала около полунощ, съобщи пред белгийската новинарска агенция Белга Стефан Муланс, изпълнителният директор на компанията Sabcobel, която се занимава с монтаж на хладилно оборудване.

Фирмата разполага с информация за около 20 засегнати инсталации от стотиците, които обслужва в Белгия, съобщи БТА.

Засегнати са хладилници и фризери в магазини на веригите Delhaize, Carrefour, Spar и други. Нападателите дистанционно са превключили изпарителите на системите в режим на размразяване, което е довело до повишаване на температурата в хладилните съоръжения. Твърди се, че механизмът на атаката е идентичен с използвания при мащабната кибератака срещу стотици магазини във Франция в началото на октомври.

"Започнахме да мобилизираме техници в 1:00 ч. (2:00 ч. българско време) през нощта, за да овладеем ситуацията. Работихме през цялата нощ и сутринта, за да изключим засегнатите системи от мрежата", заяви Муланс. Въпреки това някои магазини може да претърпят загуби и да се наложи да изхвърлят продукти.

"През последните няколко седмици положихме сериозни усилия, за да защитим хладилното оборудване на нашите клиенти от тази уязвимост", обясни Муланс. По думите му софтуерното обновяване не е достатъчно, като са необходими са и физически модификации на инсталациите. "Това изисква инвестиции. Най-простото решение е управлението на хладилните системи да се осъществява чрез защитена интернет връзка. Повечето от клиентите ни преминаха към този вариант след атаката във Франция", добави той.

Няколко супермаркета в Швеция също съобщиха днес, че кибератака е нарушила работата на хладилните им системи.