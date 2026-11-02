Бомбена заплаха на самолет от Лондон за София. Изтребител го ескортира до Будапеща

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Всички проверки за сигурност са приключили успешно, не са установени заплахи

Унгарски изтребител „Грипен“ е ескортирал пътнически самолет до кацането му на летището в Будапеща след получена бомбена заплаха, съобщи днес във Фейсбук унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди, цитиран от националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Русин-Сенди заяви, че полетът на „Уиз Еър“, пътуващ от Лондон за София, е получил бомбена заплаха. Полетът се е отклонил от първоначалния си маршрут и е поискал разрешение да кацне на международно летище „Ференц Лист“ в Будапеща.

Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане (тип „АЛФА“) и изтребител „Грипен“ на въоръжените сили на Унгария се е вдигнал във въздуха в рамките на минути и е ескортирал пътническия самолет до кацането му в Будапеща, заяви министърът.

Впоследствие изтребителят се е завърнал в базата си в Кечкемет, а полицията е поела изпълнението на по-нататъшни мерки, каза Русин-Сенди.

От пресцентъра на авиокомпанията излязоха със становище по повод на информацията за инцидента.

Полет на авиокомпания „Уиз Еър" (Wizz Air) от Лондон (Лутън) за София е пренасочен към Будапеща след получен сигнал за бомбена заплаха по време на полета, съобщиха оттам.

От „Уиз Еър" потвърдиха, че самолетът е променил маршрута си и е кацнал безопасно на международното летище „Ференц Лист" в Будапеща в съответствие с приложимите протоколи и процедури за сигурност. След кацането самолетът е бил отведен до определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки за сигурност на самолета и пътниците.

От пресцентъра допълват, че „Уиз Еър" оказва пълно съдействие на компетентните власти, като безопасността на пътниците и екипажа е най-голям приоритет за авиокомпанията.

Авиокомпанията потвърждава, че всички проверки за сигурност са приключили успешно и не са установени заплахи.