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Русия: Тревожат ни сигналите, че се планират нови силови акции срещу Иран

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Мария Захарова Снимка: Екс/Globe Eye News

Сигналите, че се планират нови силови акции против Иран, предизвикват изключителна тревога, заяви днес руското външно министерство, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

"Ситуацията около Иран, подложен на непредизвикана агресия от страна на САЩ и Израел, остава сложна. Конфликтът, както и досега, остава нерешен и влияе и се преплита с други кризисни процеси в региона на Близкия и Средния Изток. Сигналите, че се планират нови силови действия срещу Ислямската република, предизвикват крайна тревога", каза говорителката на министерството Мария Захарова.

Русия смята за необходимо да се активизират дипломатическите усилия за нормализиране на ситуацията около Иран. Поддържаме усилията на посредниците и от своя страна оказваме съдействие в преговорния процес и потвърждаваме готовността си да допринесем както за намирането на взаимноприемлива развръзка, така и за осъществяването ѝ на практика, допълни Захарова, цитирана от БТА. 

Мария Захарова Снимка: Екс/Globe Eye News

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