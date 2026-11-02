САЩ предлагат връщане на руския газ в Европа през Украйна

Идеята предвижда и Украйна да получава приходи от транзитни такси

Газопроводите „Северен поток 1" и „Северен поток 2" също са част от обсъжданията

Предложението е обсъдено от специалните пратеници на Тръмп на посещенията им в Москва и Киев през септември

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп отново обсъжда възможността за възстановяване на доставките на руски природен газ за Европа през Украйна. Идеята е част от преговорите за енергийно примирие между Москва и Киев преди настъпването на зимата. За това съобщава американският вестник The Wall Street Journal, позовавайки се на представители на високо ниво от САЩ, Европа и Украйна.

Предложението е било обсъдено от специалните пратеници на Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, по време на посещенията им в Москва и Киев през септември. Според плана руският газ ще се продава на европейския пазар чрез американски посредник, което би позволило да се заобиколят действащите европейски санкции и същевременно би създало възможности за печалба на американски инвеститори.

Идеята предвижда и Украйна да получава приходи от транзитни такси. За да не може Кремъл да използва постъпленията от продажбите за финансиране на войната, от Белия дом са предложили парите да бъдат депозирани в специална сметка под юрисдикцията на трета държава. Това е банкова сметка, в която средствата се съхраняват от независим посредник и се освобождават при изпълнение на предварително договорени условия, уточнява The Daily Beast.

Вашингтон разглежда евентуалното завръщане на Русия на европейския газов пазар като икономически стимул за Владимир Путин да се съгласи на по-широко споразумение. Американските представители са се опитали да представят предложението пред европейските лидери и като начин за намаляване на енергийните цени преди зимата, когато газовите запаси на континента са под обичайните сезонни равнища.

Планът обаче среща сериозна съпротива в Европа. Според действащото законодателство на ЕС вносът на руски природен газ трябва да бъде прекратен до края на 2027 г. Европейските лидери не желаят отново да поставят енергийната си сигурност в зависимост от Русия, която определят като стратегическа заплаха.

В интервю за унгарски вестник през октомври европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че забраната за внос на руски газ трябва да остане постоянна. „Аз със сигурност не бих се доверил на Русия. Дори и утре да настъпи мир, на което всички се надяваме", каза той.

Високопоставен представител на скандинавска държава е заявил пред WSJ, че възстановяването на покупките на руски газ противоречи на всичко, за което се застъпват европейците. Друг представител на голяма европейска страна е сравнил предложението с политиката на бившия британски премиер Невил Чембърлейн, който отстъпва Чехословакия на Адолф Хитлер в опит да постигне споразумение.

Обсъжданията бяха временно отложени миналия месец, след като Украйна спря ударите по руски нефтопреработвателни заводи под натиска на Тръмп. Киев прекрати атаките за близо две седмици, докато Русия продължи да нанася удари по украинската енергийна инфраструктура и започна да доставя дизелово гориво в САЩ.

В петък Украйна възобнови въздушната си кампания, като в рамките на три дни бяха нанесени три удара по големи руски рафинерии. Това отново постави на дневен ред преговорите за по-мащабно енергийно примирие. Тристранните разговори между САЩ, Русия и Украйна се очаква да се проведат в средата на ноември в Абу Даби. Москва досега е отхвърляла американските опити за постигане на подобно споразумение.

Предложението на Вашингтон представлява рязка промяна спрямо първия президентски мандат на Тръмп. Тогава той критикуваше германския канцлер Ангела Меркел за изграждането на газопровода „Северен поток 2", предупреждавайки, че проектът ще направи Германия зависима от Русия. В края на 2019 г. САЩ наложиха санкции срещу него.

След пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. европейските държави започнаха да разглеждат зависимостта от руския природен газ като сериозен риск за сигурността си. Делът на Русия в европейските доставки спадна от 45% преди войната до около 11% днес. В същото време втечненият природен газ от САЩ вече покрива около 30% от потреблението на континента.

Газопроводите „Северен поток 1" и „Северен поток 2" също са част от обсъжданията. Първият беше спрян през август 2022 г., а вторият така и не влезе в експлоатация. Двата проекта бяха сериозно повредени при подводни експлозии през септември същата година. Възстановяването им би изисквало значително време и преодоляване на политически и регулаторни пречки.

За разлика от тях тръбопроводната мрежа през Украйна, която свързва руските газови находища в Сибир с Европа през Словакия, Австрия и Германия, може да бъде възстановена сравнително бързо. Ограничени количества газ продължиха да преминават по нея до януари 2025 г., когато транзитът беше окончателно прекратен.

Допълнителен натиск върху европейските държави оказва и войната на САЩ и Израел срещу Иран. Доставките на втечнен природен газ от Катар остават блокирани в Персийския залив, а поскъпването на енергийните ресурси увеличава разходите на европейските държави. Според данни на ЕС конфликтът е довел до допълнителни 100 млрд. евро разходи за енергия.

Газовите хранилища в ЕС са запълнени на около 75%, но запасите остават под средното сезонно равнище за последните девет години. Това засилва опасенията за снабдяването през предстоящите студени месеци.

В Германия крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" вече превърна възстановяването на доставките на евтин руски газ в основна част от предизборната си кампания преди парламентарните избори през 2028 г.

Според дипломати европейската съпротива срещу американското предложение би могла да отслабне, ако самата Украйна подкрепи възобновяването на транзита като част от споразумение, което да предотврати нови руски удари по енергийната инфраструктура. Продължителните прекъсвания на електроснабдяването през зимата могат да доведат до хуманитарна криза и нова бежанска вълна.

Ситуацията се усложнява и от недостига на средства за противовъздушна отбрана в Украйна. САЩ ограничават доставките на ракети "Пейтриът" заради глобалния недостиг, свързан с конфликта с Иран. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че дори одобрените нови доставки ще отнемат години.