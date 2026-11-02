Кралят на Йордания: В Близкия изток няма да има стабилност без земя за палестинците

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Йорданският крал Абдула II подчерта, че сигурността в региона не може да бъде постигната, докато не бъдат зачетени правата на палестинците върху тяхната земя, предаде Франс прес.

"Не може да има сигурност или стабилност в нашия регион без зачитане на правата на палестинския народ върху неговата земя. (...) Експанзионистичните амбиции на Израел остават най-голямата заплаха за бъдещето и надеждите на региона", заяви монархът в момент в реч пред парламента.

Йордания, която граничи както с Израел, така и с окупирания Западен бряг, отдавна се застъпва за решение с две държави. През 1994 г. страната подписа мирен договор с Израел.

"Въпреки международните призиви за прекратяване на нарушенията, извършвани от Израел, хуманитарната катастрофа в Газа продължава, както и непрестанните нападения в Йерусалим и на Западния бряг", добави Абдула II, цитиран от БТА.

Думите му идват само дни след парламентарните избори в Израел, на които партията на министър-председателя Бенямин Нетаняху зае първото място, но не успя да си осигури мнозинство.

Коментарите на йорданския крал съвпадат и със съобщението на Израел, че е приключил военна операция в Хеброн, при която са били разселени повече от 3000 палестинци.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди операцията, като предупреди, че има "признак на етническо прочистване“.