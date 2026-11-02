Възстановиха електроснабдяването остров Ла Палма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Електроснабдяването на испанския канарски остров Ла Палма вече е напълно възстановено. То беше спряно по-рано, съобщи операторът на електропреносната мрежа „Ред Електрика“, цитиран от Ройтерс.

Причините за прекъсването все още се изясняват. Електроцентралите, които осигуряват електроенергия за острова, са преустановили работа, като това може да е било свързано със силната буря, съобщиха от „Ред Електрика“.

Бурята връхлетя Канарския архипелаг, като на места количеството на валежите достигна 200 литра на квадратен метър за час. Властите бяха обявили най-висока степен на предупреждение за обилни валежи, влязла в сила от полунощ.

От „Ред Електрика“ допълниха, че проблеми с някои съоръжения в електроцентралата „Лос Гуинчос“ са забавили възстановяването на тока, пише БТА.

Властите задействаха плана за действие при извънредни ситуации „ПЛАТЕКА“, който предвижда наблюдение на обстановката, координация между държавните служби и оценка на евентуални прекъсвания на основни обществени услуги.

Кметството на Ла Палма засега не е отговорило на телефонните обаждания с молба за коментар на Ройтерс.

На друг от Канарските острови - Тенерифе, е паднал сняг, съобщиха междувременно вчера местните власти.