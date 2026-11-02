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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23853132 www.24chasa.bg

Китай: Подкрепяме суверенитета и сигурността на Иран

Богомила Костадинова
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СНИМКА: Pixabay

Ръководителят на китайската дипломация Ван И увери днес Техеран в подкрепата си за неговия суверенитет и сигурност, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови удари срещу Иран, предаде Франс прес.

Онзи ден Тръмп заяви, че САЩ са унищожили голяма част от ядрения капацитет на Иран, но им остава да се "погрижат за още един-два обекта". Техеран, който отрича да разполага с ядрено оръжие, предупреди, че ще отвърне в случай, че бъде атакуван.

"Китай подкрепя Иран в отстояването на суверенитета и сигурността му", заяви китайският външен министър Ван И на среща със заместник-секретаря на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Багери, който е на посещение в Пекин.

"Всички страни трябва [...] да работят в дух на благоразумие и прагматизъм преди всичко за намиране на политическо решение, вместо да се стига отново до въоръжен конфликт", заяви пред госта си китайският външен министър, цитиран в комюнике на ведомството си.

Китай - един от основните икономически партньори на Иран - от дълго време се опитва да подпомогне деескалация на конфликта, който разтърсва Близкия изток от месеци.

Пекин ще изпрати този месец специалния си пратеник за Близкия изток в Иран, Оман и Саудитска Арабия, "за да насърчи мирни преговори за снижаване на напрежението", каза на пресконференция говорител на външното министерство, цитиран от БТА. 

Китайският президент Си Цзинпин се срещна днес в Пекин със султана на Оман, който посредничи в конфликта. Си заяви пред султан Хайсам бин Тарик ал Саид, че Китай е готов "да допринесе за мира, стабилността и благоденствието в района".

СНИМКА: Pixabay

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