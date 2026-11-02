Моджтаба Хаменей даде права на правителството на Иран за преговори със САЩ

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е предоставил на правителството „определени правомощия" във връзка с преговорите за мир със САЩ. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в понеделник, съобщиха ирански държавни медии.

Пезешкиан посочи, че Техеран ще търси решение на конфликта с Вашингтон чрез диалог. Той не уточни какви точно правомощия са делегирани на правителството и как те ще се отразят на евентуалните преговори, пише iranintl.

Моджтаба Хаменей пое поста на върховен лидер на Иран през март 2026 г., след като баща му аятолах Али Хаменей беше убит при американско-израелски удар на 28 февруари – първия ден от войната. Самият Моджтаба също е бил ранен при атаката, като според информация на Ройтерс, позоваваща се на източници от близкото му обкръжение, е получил сериозни наранявания по лицето и единия или двата крака.

От назначаването му досега Хаменей не се е появявал публично, а състоянието му и степента, в която лично ръководи страната, остават неясни. Иранските власти нееднократно уверяваха, че той се възстановява и продължава да изпълнява задълженията си. През август президентът Масуд Пезешкиан съобщи, че е разговарял с него, но в други свои изказвания призна, че поддържането на връзка с върховния лидер е много трудно.

На 27 октомври председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Хаменей е в отлично здраве, след като по-рано съобщи за среща с него. Въпреки уверенията обаче липсват публично потвърдени актуални кадри, които да дадат независима представа за състоянието му.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение между Иран и САЩ и засиленото американско военно присъствие в региона. По-рано в понеделник иранският депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани предупреди, че Вашингтон може да предприеме краткотрайна, но интензивна военна атака, ако Техеран откаже да преговаря.