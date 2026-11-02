Задържаха шефа на „Алта банка“, близък до Вучич

Мацура е сред четирима сръбски бизнесмени, срещу които е предложено налагането на американски санкции

Сръбският бизнесмен Давор Мацура, смятан за близък до бившия президент Александър Вучич и управлявалата до неотдавна Сръбска прогресивна партия (СНС), е задържан в Белград по подозрение за злоупотреба със служебно положение. Мацура е собственик на финансовата група „Алта" и на едноименната банка, чийто лиценз за дейност беше отнет от Националната банка на Сърбия на 30 октомври заради сериозно влошаване на финансовото състояние и заплаха за интересите на вложителите.

За задържането съобщиха сръбските медии, сред които Nova.rs и РТС. По информация на сръбския вестник „НИН" (NIN) заедно с Мацура са задържани още двама служители на банката. Разследването е свързано с предполагаемо изнасяне на пари от трезора на финансовата институция.

Според съобщение на прокуратурата за организираната престъпност в Сърбия тримата са задържани по подозрение, че са участвали в неправомерно изнасяне на средства от трезора на „Алта банка". На Мацура се приписва злоупотреба с правомощията му като отговорно лице, а другите двама заподозрени – директорът на отдела за управление на трезора и паричните средства и служител в същото звено – са му съдействали.

Прокуратурата твърди, че Мацура е влизал в трезора с помощта на служителите, които му предоставяли карти за достъп или го придружавали със собствените си карти. Така той предполагаемо е изнасял пари и е причинил имуществени вреди в размер на около 45 млрд. сръбски динара. Тримата са задържани за срок до 48 часа, след което трябва да бъдат изправени пред прокуратурата за разпит.

Случаят има отражение и извън Сърбия. Финансовата криза около групата доведе до извънредни мерки в Северна Македония и Черна гора, където тя също развива дейност.

В Северна Македония сръбската „Алта банка" притежава над 95% от акциите на „Алта банка" АД Битоля, наследник на бившата „Стопанска банка". На 31 октомври ръководството на местната институция увери клиентите, че тя е ликвидна и работи нормално. Ден по-късно обаче Националната банка на Северна Македония въведе временно управление, което може да продължи до три месеца.

Мярката беше предприета, след като от банката в Битоля са изтеглени около 2 млн. евро в брой или чрез банкови преводи само за един ден. Управлението на активите е поето от трима представители, назначени от централната банка. На клиентите е наложен седмичен лимит от 10 000 денара (около 160 евро) за теглене с издадени от банката карти. Вътрешните преводи между сметки в институцията остават разрешени без ограничение. От 2 ноември клоновете временно преустановиха обслужването на клиенти.

Гуверньорът на македонската централна банка Трайко Славески подчерта, че банката в Битоля е ликвидна, добре капитализирана и отговаря на надзорните стандарти. Според него ограниченията са превантивни и целят да защитят активите и интересите на вложителите. Сръбската „Алта банка" ще трябва да продаде акциите си в македонското дружество в определен от регулатора срок.

В Черна гора на 1 ноември Централната банка отне разрешението за предоставяне на платежни услуги на „Алта Пей Груп" в Подгорица. Решението е взето, след като регулаторът е установил, че дружеството вече не отговаря на законовите изисквания за извършване на тази дейност.

От черногорската централна банка уточниха, че дружеството не е банка, не приема депозити от граждани и предприятия и няма пряко отражение върху стабилността на финансовата система. Регулаторът увери, че е предприел необходимите действия за защита на потребителите и за изпълнението на задълженията на платежната институция.

Давор Мацура започва бизнеса си през 2008 г., когато отваря малка обменна кантора „Алта" в белградския квартал Земун. През 2014 г. дейността прераства в дружество с ограничена отговорност, а през 2016 г. „Алта Пей" получава разрешение да извършва платежни услуги, включително плащане на сметки в обменните си бюра.

Големият скок идва през май 2019 г., когато групата придобива държавния пакет акции в JUBMES Banka и става неин мажоритарен собственик. Банката впоследствие е преименувана на „Алта банка". През следващите години мрежата за платежни услуги се разраства от около 1000 до 2000 обекта.

Бизнесът на Мацура се разширява и в други сектори. Чрез групата той придобива веригите магазини Idea, Roda и Mercator, които преди това са собственост на хърватската Fortenova Group. „Алта" развива дейност в банковия сектор, валутния обмен, електронните разплащания, лизинга и търговията със злато чрез подразделението „Алта Голд".

Сред значимите бизнес отношения на групата е и договорът с държавната електроенергийна компания EPS от ноември 2023 г. за посредничество при електронното плащане на сметки за ток, включително чрез приложението „Увид у рачун".

Мацура е описван от сръбските медии като бизнесмен, близък до Сръбската прогресивна партия и политическите кръгове около Александър Вучич. Публикации на разследващия сайт BIRN обръщат внимание и на негови бизнес отношения с Никола Петрович – кръстник на Вучич, както и с Милан Радоичич и хора от обкръжението на Звонко Веселинович. Няма публично потвърждение Мацура да е член на СНС.

Разследвания за парични преводи и политически връзки

Финансовите проблеми на банката се задълбочиха след парламентарните избори на 25 октомври, на които Сръбската прогресивна партия загуби властта след 14 години управление. В дните след вота се появиха съобщения за масово изтегляне на средства и преводи на големи суми в чужбина.

Според информация на „Файненшъл таймс" сръбски представители са потвърдили, че клиенти на банката са изтеглили значителни средства и са прехвърлили големи суми зад граница. Финансовата институция е привлякла международно внимание и заради преводи, свързани с руски граждани и компании след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Европейската централна банка по-рано е изразявала опасения за възможно пране на пари и способността на банката да установява законния произход на депозираните средства. От „Алта" обаче заявиха, че проверката на ЕЦБ е приключила без констатирани нарушения.

След отнемането на лиценза прокуратурата за организираната престъпност поиска разследване на дейността на банката, включително на евентуални преводи на пари в чужбина, както и на действията на отговорни представители на Националната банка на Сърбия.

Мацура е сред четирима сръбски бизнесмени, срещу които е предложено налагането на американски санкции. Искането е внесено на 14 октомври от републиканския конгресмен Джо Уилсън до държавния секретар Марко Рубио.

В списъка са още Иван Бошняк и Стоян Вуйко от строителната компания „Милениум тийм", както и собственикът на телевизия „Пинк" Желко Митрович. Предложението предвижда четиримата да получат забрана за пътуване до САЩ и достъп до американската финансова система.

Alta Bank е играла ключова роля и в улесняването на парични преводи от и към Сърбия за руски граждани и компании след инвазията в Украйна през 2022 г. Тя е била една от малкото банки в страната, които са обслужвали както руски физически лица, така и фирми.

Закриването на финансовата институция засяга силно руската общност от емигранти в Сърбия. До края на миналата година около 55 000 руски граждани са притежавали разрешения за пребиваване, което е над десет пъти повече в сравнение с периода преди войната.

Павел Белавин, руски журналист, живеещ в Белград и клиент на банката, споделя, че сметките му са замразени. По думите му Alta е била най-популярната банка сред руснаците, тъй като е позволявала лесно откриване на лични и фирмени сметки. Други руски граждани разказват за паника сред клиенти, които са държали в банката всичките си спестявания, включително суми от порядъка на 300 000 евро от продажба на имоти в Русия.

Alta Bank вече е била обект на проверка от Европейската централна банка (ЕЦБ) заради съмнения за пране на пари. Разследване на ЕЦБ е повдигнало сериозни въпроси относно дейността на сръбската финансова група, като представители на институцията са изразили съмнения в способността на банката да удостоверява законния произход на депозитите.

Мацура все още не е коментирал задържането и обвиненията. По информация на сръбските медии адвокатът му Иса Спахович е потвърдил, че бизнесменът е задържан и предстои да бъде разпитан от прокуратурата за организираната престъпност.