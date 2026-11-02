100 незаконно изнесени артефакти си върна Турция от САЩ

100 културни ценности си върна Турция от САЩ. Те бяха представени официално в Археологическия музей в Истанбул на събитие, на което присъства министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, както и помощник-окръжният прокурор на Манхатън Матю Богданов. Това съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Върнатата колекция включва 40 артефакта от Хорозтепе в окръг Токат в Северна Турция, датиращи от 2300–2000 г. пр.Хр., 44 теракотени архитектурни панела от Дувер в окръг Бурдур в Югозападна Турция, датиращи от 700–480 г. пр.Хр., портрет от античния град Афродизиас, както и други ценни предмети, като театрални маски и статуетки на богини.

Значението на научните изследвания, архивните документи и международното сътрудничество за проследяването на артефактите и осигуряването на тяхното връщане, бяха акцентирани от културния министър Ерсой. Освен това той отдаде дължимото на изследователи, журналисти и местни жители за съдействието им при установяването на произхода на предметите.

Основен акцент в изложбата са бронзовите статуи от античния град Бубон в окръг Бурдур. Незаконно изкопани през 60-те години на XX век, статуите са били разчленени и разпръснати в колекции в различни държави. Проучванията, ръководени от професор Жале Инан и подкрепени от археологически и научни анализи, спомогнаха за установяване на техния произход и улесниха връщането им в Турция.

Нюйоркският отдел за борба с трафика на антики е открил 6452 разграбени антични предмета, включително 276 артефакта с произход от Турция, коментира помощник-прокурорът Богданов.

Според него опазването на културното наследство изисква международно сътрудничество и по-голяма отговорност от страна на музеи, аукционни къщи, галерии и частни колекционери при проверката на произхода на артефактите.