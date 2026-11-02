Висш ирански служител е обсъдил войната в Близкия изток с Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Висшият ирански служител по сигурността Мохсен Резаи е коментирал развитието на войната в Близкия изток по телефона с президента на Русия Владимир Путин. Това съобщава Ройтерс, като цитира държавни медии на Иран.

Междувременно Техеран заяви, че продължават контактите, насочени към прекратяване на войната със САЩ.

„Като част от консултациите на високо ниво между Ислямска република Иран и Руската федерация и след неотдавнашни срещи между висши служители на двете страни, секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи и руският президент Владимир Путин обсъдиха текущата регионална и глобална ситуация, с особен акцент върху Близкия изток, по време на телефонен разговор", заяви в изявление Резаи, съобщи руската държавна агенция ТАСС

Той благодарил на Путин за ясната позиция на Москва в подкрепата за Ислямската република. Страните се споразумяха да продължат „стратегическото сътрудничество, основано на пътната карта, очертана от висшето ръководство на двете страни".