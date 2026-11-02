Тръмп: Бих спечелил войната във Виетнам за седмица. Синът на Байдън: Обърка враг и съюзник

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че би могъл да спечели войната във Виетнам само за една седмица, ако беше избрал друга военна стратегия. Изказването му предизвика критики заради очевидно объркване на географията на конфликта, а Хънтър Байдън, синът на бившия президент Джо Байдън, го разкритикува остро в публикация в социалната мрежа X.
Тръмп направи коментара си в неделя по време на предизборен митинг в Дъбюк, щата Айова. Той сравни войната във Виетнам с американските военни операции в Иран и Венецуела и разкритикува предшествениците си, които според него не са водили войните с достатъчно решителност, съобщава ABC News.
„Виетнам – 21 години, хиляди и хиляди убити, стотици хиляди убити. Афганистан – години и години. Ние никога не воюваме, за да победим", заяви президентът. Той нарече предишните американски президенти „глупави" и добави: „Можех да спечеля войната във Виетнам за една седмица".
Тръмп критикува използването на химическия дефолиант Agent Orange от американската армия, който е бил разпръскван над горите във Виетнам. Първоначално той не успя да си спомни името му и го описа като „онова червено нещо", след което повтори названието, подсказано от публиката. Президентът обаче погрешно отбеляза, че веществото е червено.
Според него вместо години наред да се разпръсква химикалът над горите, американската армия е трябвало да атакува „Хо Ши Мин и други места".
Всъщност Хо Ши Мин, известен по време на войната като Сайгон, е бил столицата на Южен Виетнам – съюзник на САЩ. Столицата на комунистически Северен Виетнам, срещу който американците воюват, е Ханой. Именно това противоречие беше отбелязано и в публикации в социалните мрежи.
В публикацията си Хънтър Байдън припомня, че във Виетнамската война са загинали 58 220 американци. Той посочва, че Тръмп е получил пет отсрочки от военна служба, но въпреки това сега обяснява колко лесно според него е можело да бъде спечелен конфликтът.
„Той имаше повече от 50 години, за да научи на чия страна сме били. Все още не го е направил", пише Байдън. Според него това само по себе си трябва да е достатъчна причина Тръмп да не бъде допускан да изпраща други хора на война.
Хънтър Байдън свързва изказването и с продължаващия конфликт с Иран. Той твърди, че американският президент обмисля нови удари след вторник, когато са междинните избори в САЩ.
В публикацията си Байдън припомня и информацията, че администрацията на Тръмп е разглеждала възможността за използване на т.нар. „Майка на всички бомби" (MOAB) срещу Иран. Става дума за най-мощната неядрена бомба в американския арсенал. Самият Тръмп я е описвал като „малка ядрена бомба", макар оръжието да не е ядрено.
„Човекът, който смята, че е трябвало да бомбардираме столицата на собствения си съюзник, има право да избира целите", завършва коментара си Хънтър Байдън.
Last night Trump said he could have won Vietnam in a week. His plan was “going after Ho Chi Minh City.” Ho Chi Minh City was Saigon, the capital of South Vietnam. Our ally. The enemy’s capital was Hanoi. We bombed it. He called the presidents who fought that war stupid, then explained how he’d have won it by attacking our own side. 58,220 Americans died in that war. Trump got five deferments. Now he’s telling the rest of us how easy it would have been. He’s had more than fifty years to learn which side we were on. He still hasn’t. That alone should disqualify him from sending anybody else’s kids to war. Instead, he’s weighing more strikes on Iran after Tuesday. His administration has reportedly considered using the “mother of all bombs,” the one he calls “like a tiny nuclear bomb.” The man who thinks we should have bombed our ally’s capital gets to choose the targets.— Hunter Biden (@HunterBiden) November 2, 2026