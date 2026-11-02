Мерц обеща нулева толерантност към насилието след боевете на протестите през уикенда

Нулева толерантност към насилието след протестите, прераснали в безредици в Германия, обеща канцлерът на Германия Фридрих Мерд. Той призова за твърда реакция срещу отговорните за насилието и боевете по време на протестите в няколко германски града, съобщава ДПА.

"Насилието няма място по нашите улици и правителството ми няма да прояви никаква толерантност в това отношение", е нещо, което се очаква Мерц да заяви в реч по време на конференция на местните партийни председатели на ръководеният от него Християндемократически съюз, откъси от която бяха предоставени на ДПА по-рано днес.

"Всеки, който напада полицейски служители и служители на спешните служби и ограбва магазини, атакува нашата свобода, подиграва се на обществото и на законните интереси на младите хора. Нарушителите ще почувстват цялата сила на закона", категоричен бе Мерц. Той благодари на полицията за реакцията, която е била за пример. И отбеляза, че по-голямата част от младите хора са протестирали мирно. Положителното послание, което той извлече от уикенда, бе, че по-младото поколение е политически ангажирано и се безпокои за своето бъдеще.

Младото поколение не трябва да бъде натоварено с разходите на застаряващото общество. Ето защо провеждаме пенсионна реформа в полза на младите хора, защо се грижим за нашата сигурност и защо подготвяме икономиката ни за цифровото бъдеще, категоричен бе той.

Десетки хиляди младежи излязоха през уикенда по улиците в цялата страна, предимно мирно. Това обаче беше последвано от безредици, някои от които тежки. Във Франкфурт бяха хвърляни камъни и коктейли "Молотов", демонстрантите разбиха витрини на магазини и бяха регистрирани грабежи. Повече от 100 полицаи бяха ранени при сблъсъците, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.