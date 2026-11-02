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Личните данни на президента на Южна Корея изтекли в платен сайт

Елица Чупарова
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И Дже Мьон СНИМКА: Екс / @straits_times

Личните данни на президента на Южна Корея И Дже Мьон, както и тези на част от екипа му, са изтекли онлайн във файл, публикуван през юни в платен сайт. Това съобщи Ройтерс, цитирайки корейската KBS.

В началото на юни на сайта са били публикувани данните от паспортите на 168 човека, сред които президентът И, неговите служители по сигурността и съветника по национална сигурност Уи Сун Лак.

За откритието си KBS сигнализира до президентството на Южна Корея. От там са излезли с позиция, че са се захванали със случая и възнамеряват да вземат незабавни действия.

Файлът е публикуван под името „Списък с пътници" ден преди пътуването на президента до Европа по-рано тази година, съобщава медията. И Дже Мьон пътува до Белгия и Италия през юни, както и до Франция за среща на високо равнище на Г-7.

Обстоятелствата около качването на файла, както и кой го е свалял, остават неясни, съобщава KBS, цитирана от БТА.

И Дже Мьон СНИМКА: Екс / @straits_times

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